EDİRNE Gurbetçiler, Kapıkule'de ilk kez çile çekmiyor

16.08.2019 13:30

Gurbetçiler, Kapıkule'de ilk kez çile çekmiyor

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk kez devreye sokulan otopark, gurbetçileri memnun etti. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, araçların parka çekerek, sosyal donatı alanlarından, açık büfe yiyecek, içeceklere kadar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanıyor. Gurbetçiler, sıra kendilerine geldiğinde sınır kapısından çıkış yapıyor.

Anavatanda yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda kilometre araç kuyruğu oluşturup, aşırı sıcaklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçiler için bu yıl bir ilk devreye sokuldu. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Kapıkule Sınır Kapısı yanında yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanı oluşturdu.

Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, polis ekipleri tarafından yönlendirildikleri otoparka girişte kendilerine sıra numarası veriliyor. Gurbetçiler işlemlerinin başlayacağı süre boyunca parkta dinlenip, ücretsiz internet bağlantısından yararlanıyor. Gurbetçiler ayrıca parkta, sosyal donatı alanlarına geçen vatandaşlar yiyecek, içecek gibi açık büfe hizmetlerden de faydalanabiliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da unutulmazken, kendileri için kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyorlar.

Sivas'tan Almanya'ya giden Sadık Gülmen, yeni hizmete geçen otopark hizmetinden mutlu olduklarını ifade ederek, Gerçekten güzel düşünülmüş bir hizmet. Umarız daha geliştirilir ve devamı gelir. Türkiye'den ayrılırken devletimizin bizi unutmayarak bu hizmeti vermesi bizi çok mutlu etti dedi. Belçika'ya giden Fevzi Çimen ise geri dönüş yolunda hizmete geçen yeni sistemi beğendiklerini ifade etti. Çimen, Memleketten ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ama bir yandan da burada devletin bizleri unutmayarak bu hizmeti yapması mutluluk verici. Umarız daha geliştirilir ve yaygınlaşır diye konuştu.

Kaynak: DHA