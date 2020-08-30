EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiasıYUNANİSTAN sınır güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya gitmek için ülkelerine giren, Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik göçmen grubunu para, telefon gibi değerli eşyalarını alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri...

30.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:52

Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

YUNANİSTAN sınır güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya gitmek için ülkelerine giren, Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik göçmen grubunu para, telefon gibi değerli eşyalarını alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiği öne sürüldü. Komşu ülkede darp edilip Türkiye'ye itildiklerini iddia eden Afganistanlı Faysal Hakimi, "Almanya'ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi" dedi.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler, Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine göçmenler Meriç Nehri üzerinden botlarla, 'uluslararası hukuk hiçe sayılarak' Türkiye'ye deport (sınır dışı) edildi. Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik grup, Yunanistan sınırına yakın olan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geldi. Burada, güvenlik güçleri tarafından fark edilen grup, su ve yemek verilmesinin ardından barınmaları için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

'DÖVDÜLER, PARAMIZI ALIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yunanistan'da eşyalarının alınıp, dövüldüklerini söyleyen Afganistanlı Faysal Hakimi, "Almanya'ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi. Ondan sonra bizi zorla bota bindirip, Meriç Nehri'nden Türkiye'ye ittiler. Burada bir arkadaşımız çok hastalandı. Yunanistan'da bu arkadaşımıza su bile vermediler. Para, telefon her şeyi aldılar" dedi. Pakistanlı İsa Yakubi ise "Yunanistan çok kötü davranıyor. Yiyecek ekmeğimiz yok. Almanya'ya gitmek istiyorum. Paramız yok. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)-

EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Türkiye'den haddini aşan Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Güncel
Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Güncel
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla...
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
'Vakalar artıyor' diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı
El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı
Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir
Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Fatih Dönmez Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Ozan Güven Hakan Ural Defne Samyeli
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 23:52:09. #1.15#
title