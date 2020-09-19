Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu uluslararası öğrencilerin sorularını yanıtladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu uluslararası öğrencilerin sorularını yanıtladı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Yeni Kayıt Dönemi ve Pandemi Sürecinde İkamet İzni İş ve İşlemleri" konulu online konferans düzenlendi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu uluslararası öğrencilerin sorularını yanıtladı
19.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:00

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Yeni Kayıt Dönemi ve Pandemi Sürecinde İkamet İzni İş ve İşlemleri" konulu online konferans düzenlendi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Edirne Göç İdaresi İkamet Çalışma Grubu Başkanı Selim Akça, Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ikamet izni ve işlemleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler online konferansta merak ettikleri soruları da Aşılıoğlu ve Akça'ya yöneltti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da öğrencilerin ikamet ile ilgili sorularının yanıt bulduğunu belirterek, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Cihan Demirci
Cihan Demirci
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Bursa Milli Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu uluslararası öğrencilerin sorularını yanıtladı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:03:37. #1.15#
title