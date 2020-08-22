Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'nun mutlu günü Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu avukat Ayşenur Çalışkanlar'la evlendi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu avukat Ayşenur Çalışkanlar'la evlendi.

Kentteki bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğünde Aşılıoğlu ve Çalışkanlar'ın nikahını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı. Aşılıoğlu'nun nikah şahitliğini Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler yaptı.

Düğüne çiftin aileleri, yakınları, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA