Edirne girişinde üst düzey güvenlik tedbirleri alındı
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Edirne girişinde üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

Edirne'de, giriş noktalarında jandarma ve emniyet güçleri tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Edirne girişinde üst düzey güvenlik tedbirleri alındı
15.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:53

Edirne'de, giriş noktalarında jandarma ve emniyet güçleri tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Şehre giriş yapmak isteyen sürücü ve yolcuların GBT ve araç plakaları sorguları yapılıyor.

Edirne gişeler mevki başta olmak üzere şehrin diğer muhtelif girişlerinde jandarma ve polis ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Ekipler, sözlü olarak da gelen sürücü ve yolculara şehre geliş sebepleri soruluyor.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrısının ardından Covid 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırı olması gerekçesiyle il genelinde girişlerin 14-17 Haziran tarihleri arasında kapatıldığı açıklanmıştı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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