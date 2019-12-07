: Edirne genç avukat tabutuna örtülen cübbesiyle uğurlandı

07.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:50

Genç avukat tabutuna örtülen cübbesiyle uğurlandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan ve arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedeni bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen (30), Keşan ilçesinde toprağa verildi. Taşdelen'in tabutunun üzerine avukat cübbesi örtüldü.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, geçen Salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Bölgeye sevk edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte su kanalında, Jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri ise iz köpekleriyle çevredeki çeltik tarlaları ve arazide yaya olarak arama yaptı. Arama sırasında kanalın pompalama bölümü yakınlarında bir çoban, ceset olduğunu görerek yetkililere haber verdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin kayıp avukat Hakan Çağıl Taşdelen'e ait olduğunu belirledi. Taşdelen'in cansız bedeninin, kanala düşen otomobile yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Hakan Çağıl Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi. Genç avukatın tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. Anne Halime, baba İsmail ve eşi İnci Taşdelen taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Taşdelen ailesinin yanı sıra Keşan Kayamakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taşdelen'in cenazesi, öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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