Edirne Gazeteciler Derneği, Kovid-19 sürecindeki hizmetlerinden dolayı yöneticilere plaket verdi

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine törenle plaket verdi.

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları adına kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine törenle plaket verdi.

EGD Başkanı Derya Sarılarlı, Devlet Konukevinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadelede büyük bir özveriyle hayatlarını da riske atarak hizmet veren sağlık çalışanları ve yöneticilerini unutmamak için plaket töreni düzenlediklerini söyledi.

Toplumun yapılanlardan haberdar olmasını istediklerini belirten Sarılarlı, "Kovid-19'la mücadelede kamu ve özel sektörde çeşitli kısıtlamalar uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması gibi. Fakat sağlık görevlileri, yöneticiler biz gazeteciler görevimizin başındaydık. Sağlık çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi unutmadık." dedi.

Törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Edirne Eczacı Odası Başkanı Uygar Güler ve Edirne Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Filiz Birtane'ye plaket verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, plaketi, pandeminin başlangıcından beri aşkla, şevkle ve gönülden hizmet veren kamu görevlileri adına aldığını belirtti.

Pandemiyle mücadelede emeği geçen kamu çalışanlarının, Türkiye'de rekor düzeyde takdirnameyle ödüllendirildiğini ifade eden Canalp, "Sağlık Müdürlüğümüz de personelin neredeyse yüzde 60'a yakını, 2 bin 454 personel şuana kadar takdirname aldı. Bunların içerisinde sadece doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz olarak sağlık memurlarımız değil hizmetlilerimiz de var, ebelerimiz de var, diş hekimlerimiz de var. Diş hekimlerimiz de gerektiğinde filyasyon çalışmalarına katılmak suretiyle ihtiyaç duyulan her hizmette bize destek sağladılar." diye konuştu.

Canalp, İl Özel İdaresi ve belediyelerde görevli personelin de hafta içi hafta sonu demeden ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon hizmetlerine katıldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi döneminde Edirne'de Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında bütün kurumların çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Edirne'de fikir birlikteliğiyle, ortak akılla alınan birçok kararın Türkiye'de ilk ve örnek kararlar olduğunu belirten Gürkan, "Bizim burada aldığımız Hıfzısıhha kararlarının birçoğu Türkiye geneline yayıldı. Kuşkusuz zor bir dönem atlattık hala da atlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte görevi başında vefat eden, şehit olan bütün sağlık çalışanlarını, bütün emekçileri bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum."dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu adına plaketi alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da üniversitenin sağlık çalışanları başta olmak üzere uzmanlık alanlarında katkı sunan tüm öğretim elemanlarıyla pandemiyle mücadeleye destek verdiğini belirtti.

Üniversitede dalış maskesinden yoğun bakım maskesi yapıldığını, izolasyon üniteleri kurulduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Valimizin önderliğinde kimya bölümünde dezenfektan ürettik. 4 bin tonu şuan aştı ve hala üretmeye devam ediyoruz. Tüm birimler, tüm kamu kuruluşları Valimizin önderliğinde çok iyi çalıştılar. Büyük bir sinerji oluştu." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da Vali Ekrem Canalp'in koordinasyonunda pandeminin tüm dünyada nasıl yayıldığını, Türkiye'de ve Edirne'de nasıl yayılacağını önceden öngörerek çalıştıklarını belirtti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da plaket için teşekkür ederek, "Plaketi bu süreçte kaybettiğimiz rahmet, minnet ve şükranla andığım sağlık çalışanlarına, sahada filyasyon ekiplerine, aşılama ekiplerine, gecesini gündüzüne katan yataklı tedavi kurumlarında Kovid-19 hastalarının tedavisiyle uğraşan tüm meslektaşlarım adına kabul ediyorum." dedi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Uygar Güler de plaketi pandemide kaybettikleri üyeleri Süreyya Zıpkınkurt ve Tevfik Fikret Atılgan başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları adına aldığını söyledi.

Edirne Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Filiz Birtane de sağlık çalışanlarının her zaman canla başla işlerinin başında olduklarını belirterek, plaketi tüm aile hekimliği çalışanları adına almak istediğini ifade etti.

Törene dernek üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı