Edirne Fetö/pdy Operasyonu

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen A.A ve İ.G hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler gözaltına aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.