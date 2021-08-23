Edirne Fenerbahçeliler Derneği'nden Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret
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Edirne Fenerbahçeliler Derneği'nden Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Edirne Fenerbahçeliler Derneği'nden Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mercan, Vali Canalp ve Gürkan'a isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Vali Canalp ve Gürkan'a teşekkür eden Mercan, "Sayın Valimiz ve sayın BelediyeBaşkanımızdan yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri için destek sözü aldık. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçemizin Edirne temsilcileri olarak sorumluklarımızın bilincindeyiz. Başta kulübümüzün prensipleri, Valimiz ve Belediye Başkanımızın bilgileri ve görüşleri doğrultusunda sosyal projelerimize aynı hassasiyetle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne Fenerbahçeliler Derneği'nden Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne Fenerbahçeliler Derneği'nden Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret - Haberler
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