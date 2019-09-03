Edirne evi çiçek bahçesi gibi

03.09.2019 10:42

Evi çiçek bahçesi gibi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Firdevs Güler (65), 2 katlı müstakil evini çiçek bahçesine çevirdi. Güler, saksılara ektiği 500 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştirdi.

Keşan'da Aşağı Zaferiye Mahallesi Can Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşayan Firdevs Güler'in çiçek sevgisi, görenleri hayran bırakıyor. Saksılara ektiği 500 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştiren Güler, çiçeklerle tek tek ilgileniyor ve zaman zaman onlarla konuşuyor.

Eşini yıllar önce kaybeden iki çocuğu da ilçe dışında yaşayan Firdevs Güler, çiçek bakmaya çocukluğundan beri meraklı olduğunu belirterek, 10 yaşımdan bu yana çiçek merakım var. O zaman yakında çeşmede yoktu. Kuyudan su çekip, suluyorduk. Evimdeki çiçekler 500 saksıdan fazla. Geçenler bile merak ederek, soruyorlar. En çok sardunya var. Daha çok açtığı için seviyorum. Çok severek bakıyorum. Onlarla konuşuyorum. Kızım bile, 'anne bu kadar çiçekle uğraşılır mı' diye soruyor. Diyorum, kızım ben çok mutluyum. Nasıl bir çocuk evcilik oynar, o kadar mutluyum ki. Severek bakıyorum. Çevremdekilerde çok memnun. İyi tepki veriyorlar dedi.

'KOLESTEROLÜMDE BU SAYEDE DÜŞTÜ'

Çiçek bakmanın kendisinde terapi etkisi yarattığını ifade eden Güler, Sağlığım yerinde olduğu müddetçe de çiçek bakacağım. Zaman zaman onlarla konuşuyorum. Bazen diyorlar ki, 'nazar değecek'. Ben nazara karşıda onlara dua okuyorum. İnsan gerçekten bir şeyi severek yaparsa çok mutlu olur. Ben mutluyum. Denizde yazlığım ama çiçeklerimi bırakıp gitmiyorum. Ben çiçeklerimle mutluyum. Geçen kış kolesterolüm yükselmişti. Yazın çiçeklerle uğraşırken bana da spor oldu. Kolesterolümde bu sayede düştü diye konuştu.

Kaynak: DHA