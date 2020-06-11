EDİRNE Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor
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EDİRNE Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor

Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3)KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRDİEdirne'nin Keşan ilçesinde, evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövülen ve kalp yetmezliği ile epilepsi hastalığı olan zihinsel engelli Sercan...

11.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:25

Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3)

KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde, evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövülen ve kalp yetmezliği ile epilepsi hastalığı olan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren için Keşan Kaymakamlığı harekete geçti. Dağdeviren, Keşan Kaymakamı Nuri Özder'in talimatıyla Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerince evinden alınarak, geçici olarak pansiyona yerleştirildi. Dağdeviren'in, Keşan'daki bir bakım merkezine alınması için de işlemlere başlandığı bildirildi. Dağdeviren, kendisine yardımcı olan Keşan Kaymakamı Özder'e teşekkür etti.

EDİRNE Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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