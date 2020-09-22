Edirne ESOB Başkanı Cingöz: "Esnaf ve sanatkarlarımızın sağlığı bizim için çok önemli"
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Edirne ESOB Başkanı Cingöz: "Esnaf ve sanatkarlarımızın sağlığı bizim için çok önemli"

Edirne ESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü sosyal döneme dikkat çekerek, esnaf ve sanatkarların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularına çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Edirne ESOB Başkanı Cingöz:
22.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:25

Edirne ESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü sosyal döneme dikkat çekerek, esnaf ve sanatkarların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularına çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların ekonomik olarak büyük darbe aldığını ileri sürdü.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının hayatlarında büyük değişikliklere sebep olduğunu vurgulayan Cingöz, özellikle esnaf ve sanatkarların ekonomik yönden büyük darbe aldığını savundu.

Birçok esnaf grubunun dükkanının aylarca kapalı kaldığını, bazı meslek gruplarının dükkanları halen kapalı olduğunu aktaran Cingöz, şunları kaydetti.

"Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımız sosyal mesafe sebebi ile halen tam kapasite ile çalışamıyorlar. Ancak Kovid-19 ile olan mücadelede Edirne olarak büyük başarı sağladık. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın gayreti ile Kovid-19 ile olan mücadeleyi kazanacağız. Burada esnaf ve sanatkarlarımıza büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek virüsün yayılmasını durdurabiliriz. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin ekonomisinin kılcal damarları olduğu gibi, sosyal hayatımızın da en önemli bileşenleridir. Bundan dolayı kontrollü sosyal hayat döneminde tüm kurallara riayet ederek öncelikle kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını korumaları gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın tamamı bizler için çok kıymetli insanlardır. Esnaf ve sanatkarlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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