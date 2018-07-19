Edirne Esnafına Gurbetçiden Can Suyu

YOĞUN olarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne'de mola verip alışveriş yapıyor. Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, gurbetçilerin Edirne ekonomisine hareketlilik getirdiğini söyledi. Bereketli bir dönem yaşadıklarını belirten Sanış, şöyle konuştu:

"Her yıl üzerine koyarak devam eden bir yoğunluk var. Gurbetçiler, Edirne'de gezip alışveriş yaptıktan sonra mutlu bir şekilde ayrılıyor. Aynı zamanda Edirne ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ama bunun daha çok artırılması için çalışmalar yapılmalı. Daha fazla olanaklar oluşturulmalı ve gurbetçilerimizin Edirne'de daha fazla zaman geçirmesi sağlanmalı. Çünkü insanlar uzun süreli yolculuklar sonrasında Edirne'ye ayak basıyor. Onlara en iyi imkanları sunmamız lazım."

'ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ'

Edirne'yi Tanıtma Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da hareketliliğin esnafa 'can suyu' olduğunu söyledi. Temmuz ve eylül arasında gurbetçilerin geliş ve gidiş dönemi olduğunu ifade eden Dinar, şöyle dedi: "Biz onları her yıl dört gözle bekliyoruz. Onlar bizim misafirimiz. Kendi evlerine geliyorlar, Türkiye'ye. Binlerce kilometrelik yolculuktan sonra ilk durakları Edirne oluyor. Vatan hasretiyle geldikleri için mola dahi vermiyorlar yollarda. Edirne'ye gelince başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Kentin en önemli lezzetlerinden tava ciğerini tadıp alışveriş yaptıktan sonra memleketlerine doğru yola çıkıyorlar. Aynı yoğunluk dönüş döneminde de oluyor. Bu hareketlilik kent ekonomisine katkı sağlıyor."

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarının Edirne'deki otelleri doldurduğunu kaydetti.