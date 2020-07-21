Edirne esnafı Ayasofya'da 1,5 ton helva dağıtmak istiyor Edirne esnafı, Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazının ardından vatandaşlara 1453 kilogram deva-i misk helvası dağıtmak için hazırlıklara başladı.

Edirne esnafı, Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazının ardından vatandaşlara 1453 kilogram deva-i misk helvası dağıtmak için hazırlıklara başladı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Selimiye Camisi yakınındaki Fatih Sultan Mehmet Han heykeli önünde vatandaşlara deva-i misk helvası ikram etti.

Dinar, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibatede açılmasından dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınmasını heyecanla beklediklerini anlatan Dinar, "Burada doğmuş ve büyümüş, İstanbul'un fethine buradan hareket etmiş cihan padişahı, kendilerine 'siz neyle anılmak istersiniz' diye sorulduğunda 'bana Edirneli Mehmet deyin' diyen Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethedip Ayasofya Camisi'ni bizlere armağan etti." diye konuştu.

"Edirneli Mehmet"in kentinin esnafı olarak Ayasofya'da cumanın ardından deva-i misk helvası dağıtmak istediklerini belirten Dinar, "İstanbul'un fetih yılı onuruna 1453 kilogram yani 1 ton 453 kilo deva-i misk hazırlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığınca fiziki şartlar sağlanarak, bizi davet ederlerse çok seviniriz." ifadelerini kullandı.

Arif Meriç de Ayasofya Camisi'nin ibatede açılmasıyla İslam aleminin mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Selimiye Camisi'nin arkasında bulunan mekanda doğduğunu vurgulayan Meriç, "Eğitim gördüğü yer Saatli Medrese hemen yakınımızdadır. İstanbul'un fethine askeriyle Edirne'de hazırlanarak, Eski Cami'de namaz kıldıktan sonra sefere çıkmıştır." dedi.

Kaynak: AA