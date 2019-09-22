Edirne ergene nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için yürüdüler -1

22.09.2019 11:48

Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için yürüdüler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Ergene Nehri kirliliğine dikkat çekmek için tarihi Uzunköprü üzerinde yürüyüş düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, çeşitli etkinliklerle sürdü. Vatandaşlar, festival alanında açılan yerel tatlarında bulunduğu stantları gezerek alışveriş yaptı. İğneden ipliğe, gıdadan tarım aletlerine kadar her türlü ürünün satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterildi. Kadınlar evlerinde hazırladıkları kışlık yiyecekleri ve el işleriyle hazırladığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağladı. Gündüz stantları gezenler, geceleri düzenlenen konserlerle eğleniyor.

Festival kapsamında, Trakya'da kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin üzerindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü (Ergene Köprüsü) üzerinde yürüyüş düzenlendi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın öncülüğündeki yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda kadın belediye başkanı ile vatandaş katıldı. Köprü önünde toplanan kalabalık yürüyüş öncesi nehir kıyısında halay çekti. Halay sonrası kirli akan nehir kıyısında gazetecilere açıklamada bulunan Akif Hamzaçebi, Ergene köpükler saçarak dünyanın en verimli tarım arazilerinin arasından zehirli bir şekilde akıyor. Trakya insanı, Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yıllardır mücadele veriyor. Ancak bu mücadele Ankara'da ses bulmuş değil. Ergene temizlenmesi için konuyu Meclise elbette taşıyacağız dedi.

'UMUTSUZ OLMAYA GEREK YOK'

CHP İstanbul İş Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ergene Nehri'nin temizlenmesi konusunda umutsuz olmaya gerek olmadığını belirterek, Ergene'deki bu kirlilik, insanın ürettiği, insanın sebep olduğu kirlilik, yine insanın vesile olacağı insanları bir araya getiren ve geleceği kurmaya çalışan anlayışın vesile olacağı anlayışla temizlenecektir diye konuştu.

Kaynak: DHA