Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı
Haberler » Güncel » Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı - Haber

Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

02.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:56
Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler