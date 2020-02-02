: Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

02.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:56

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

Kaynak: AA

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