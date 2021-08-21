Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
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Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon

EDİRNE (İHA)- Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Edirne'de de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik ve güvenlik şube ekiplerince kentin birçok noktasında kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kıraathanelere operasyon

Edirne'de kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Kentte bulunan kahvehane ve işletmeleri denetleyen ekipler, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gittikleri noktalarda işyerlerinin evraklarını da kontrol eden ekipler vatandaşların kimliklerini de kontrol etti. Ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin ikame edilmesi için kumar uygulaması gerçekleştiren ekipler iş yeri sahiplerini de bu konuya karşı duyarlı olmaları yönünde uyardı.

Kentin çeşitli noktalarında denetim yapan ekipler vatandaşların kimlik kontrollerinin yanı sıra işyerlerindeki dolapları da kontrol etti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen kıraathanelerde işletme ruhsatları da kontrol edildi. Edirne'de Kıyık caddesi, Araplar Mahallesi ve Talatpaşa Caddeleri üzerinde bulunan kıraathanelerde operasyon kapsamında denetim yapan ekipler, işletmelerde sigara içilip içilmediğinin de kontrollerini yaptı.

Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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