Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

19.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:48
Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın

Emniyet Müdürü Ali , 'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde 'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" adlı fotoğraflarına oy veren Kurt, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçti.

Kurt, "Spor" kategorisinde "Su altından kıtalararası yarıs¸", "Milli yüzücüden Tokyo hedefi","Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve "Millilerden asker selam" adlı fotoğraflara oy verdi.


Fotoğrafların hepsinin oylanmaya değer kalite ve estetikte olduğunu belirten Kurt, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA
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