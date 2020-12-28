Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:08
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt AA'nın

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Kurt, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarına oy verdi.

Kurt, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorluk çektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit Fahriye Evcen Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Abdullah Avcı Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:12:25. #1.14#
title