Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Kurt, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarına oy verdi.

Kurt, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorluk çektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin