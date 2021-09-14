Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Alçalar'a kurum birimlerini gezdirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşılıoğlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile yürüttükleri faaliyetlerde desteğinden dolayı Alçalar'a teşekkür etti.

Alçalar da İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.