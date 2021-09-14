Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Alçalar'a kurum birimlerini gezdirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşılıoğlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile yürüttükleri faaliyetlerde desteğinden dolayı Alçalar'a teşekkür etti.

Alçalar da İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
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