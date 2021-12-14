Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, AA'nın
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alçalar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Alçalar, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" adlı fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Alçalar, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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