Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret - Haberler
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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında görevli Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında görevli Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Alçalar, İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik vereceği hizmet içi eğitim öncesi Şen'i makamında kabul etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Alçalar, Şen'e günün anısına üzerinde polis arması bulunan bir tabak hediye etti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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