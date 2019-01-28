Edirne Emıtt'te Tanıtılacak

Edirne, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Recep Gürkan, serhat kenti Edirne'nin 8 bin 300 yıllık tarihe sahip, insanlığın en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Edirne'yi en iyi şekilde tanıtmaya ve geleceğe taşımaya devam ettiklerini aktaran Gürkan, "2014 yılında göreve geldiğimizde vizyonumuz 5 yılda 5 milyon turist, 10 yılda 10 milyon turist sayısına ulaşmak ve 8 bin 300 yıllık tarihe sahip bu kenti turizmde hakkettiği değere taşımaktı. 2018 yılı istatistiklerine baktığımızda 5 yılda 5,5 milyon turist sayısını aştığımızı görüyor. 10 milyon turist hedefine adım adım yürüyoruz. 31 Ocak-03 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan EMITT Fuarı'nın da bu hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EMITT Fuarı'nın dünyanın beşinci ve bölgenin en büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıdığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Fuarda asıl hedefimiz tur operatörleri, turizm yatırımcıları ve turizmciler. Böylesine büyük bir turizm fuarı 2014 yılında koyduğumuz 10 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için bizlere iyi bir fırsat sunacak. Bu fuarda Edirne'yi, Edirne'nin tarihini, kültürünü, tarımını, doğasını, lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını tanıtma fırsatı yakalayacak. Turizmcilerin bu şehri yakından tanımalarını sağlayacağız. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan fuarda kentimizi, diğer kurum ve kuruluşlarla en iyi şekilde tanıtacağız."

Kaynak: AA