Edirne-Eğlence Mekanının Yatakhanesinde Yangın

Eğlence mekanının yatakhanesinde yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü eğlence mekanının personel yatakhanesi olarak kullanılan 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan personel yatakhanesi olarak kullanılan 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, ihbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Poliste caddeyi trafiğe kapattı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yatakhanede yangın sırasında kalan olmadığı bildirildi. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.