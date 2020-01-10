Edirne eğitimde rekabetçi 3 il arasında yer aldı

10.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:12

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan "İller Arası Rekabet Endeksi"nde Edirne, eğitimde rekabetçi 3 il arasına girdi.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, iller arası rekabet endeksinde 10 yıllık performans seyri izlendiği belirtildi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin 2009 ve 2014 verilerinde olduğu gibi rekabet sıralamasında zirvede yer aldığı aktarılan açıklamada, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Konya'nın bu illeri takip ettiği, Aydın ve Tekirdağ'ın önceki dönemlere göre rekabetçi gücünü artırarak ilk 10 il arasına girdiği kaydedildi.

Eğitimde Denizli, Edirne ve Ankara'nın, yükseköğretim alanında ise İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in en rekabetçi iller olarak sıralandığı belirtildi.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi çalışmaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla ajanslarla yoğun bir çalışma içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak mesleki eğitimin önemini vurgulama ve velilere, öğrencilere meslek lisesi kariyer imkanlarını tanıtmak amacıyla konferans ve seminerler veriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması ve öğrencilerin özel sektör ihtiyacına dair bilgi edinmeleri amacıyla iş insanları ile öğrencilerin bir araya gelmesine yönelik faaliyetler düzenliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eğitime yatırımlar

Trakya Kalkınma Ajansının Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliği ile 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı içerisinde "Bir Fikrim Var" yarışması düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajans sanayi sektörü ihtiyaçlarını ve kurumları destekleyici çalışmalar yapmaktadır. 2019 Yılı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bölgemizdeki okullara 5 milyon lira kaynak artırdık ve makine ekipman alt yapılarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağladık. Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildi. Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirildi. Bu kapsamda 3 ilimizde de bu atölyelerin hayata geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında Edirne Merkez, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa, Uzunköprü, Meriç, Keşan ve İpsala Milli Eğitim müdürlüklerince ortaklaşa hazırlanan 'Edirne STEM Çalışmaları', 'Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi' ve 'Uzunköprü Meriç Arduino ve Kodlama Öğreniyor' projelerine destek olduk. Bu kapsamda Tekirdağ ve Kırklareli il merkezi ve ilçelerinde de eğitimler verdik, vermeye devam ediyoruz. Tüm bu kalemleri alt alta yazdığınızda sadece 5 yıl içinde bölge ve Edirne eğitimine yaklaşık 10 milyon liralık bir kaynak aktarmış olduk."

Kaynak: AA