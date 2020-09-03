EDİRNE Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı EDİRNE'de 1 Eylül itibariyle başlayan bağ bozumu kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de bir yıl boyunca emek verilen üzümler toplanmaya başladı.

Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı EDİRNE'de 1 Eylül itibariyle başlayan bağ bozumu kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de bir yıl boyunca emek verilen üzümler toplanmaya başladı. Bölgede Üzüm Yetiştiriciliği yapan Demir Öktem, özellikle Trakya'ya özgü Papazkarası üzümünü geliştirmek için büyük özen gösterdiklerini dile getirdi.

Uzunköprü Yeniköy'de sembolik olarak gerçekleştirilen bağ bozumu etkinliği yöresel kıyafet giyen mankenler eşliğinde yapıldı. Yaklaşık bin 200 dönüm arazide 10 çeşit üzümün yetiştirildiği bölgede başlayan hummalı çalışmada işçiler sabah saatlerinden akşama kadar üzüm topluyor. Hasadın başladığı bağcılık tesisinin Genel Müdürü Demir Öktem, Edirne'deki üzüm yetiştiriciliğini ön plana çıkararak turizme de katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Öktem, özellikle Trakya'ya özgü Papaz Karası türü üzüme dikkat çekerek, bölge turizmi için önemine değindi. Öktem, "Bölgenin toprak yapısı ve iklim açısından üzüme çok yatkın bir bölge olduğunu öğrendiğimiz için 2003 yılında burayı tercih ettik. 2010 yılında üretim tesisimizi bitirdikten sonra 400 bin kapasiteyle işe başladık. Bizim en önem verdiğimiz üzüm, bölgenin üzümü olan Papazkarası. Biz bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dünyanın kabul ettiği bazı üzüm türlerini de yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Tarlada üzüm toplayan Hayriye Aslan, bu yıl verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bu üzümleri kendi ellerimizle diktik. Her yıl gelip hasat ediyoruz. Bu yıl da verim çok güzel olacak gibi gözüküyor" dedi.

Bir diğer çalışanlardan Sedat Güney ise bölgenin üzüm yetiştirmek için çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi. Güney, "Özellikle bölgemiz üzüm yetiştirmek için çok verimli topraklara sahip. Her yıl gelip üzüm topluyoruz burada. Bu yıl da verim oldukça iyi gözüküyor. Herkese verimli hasat diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA