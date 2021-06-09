EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde aylarca, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne, son açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık risk haritasında yüzde 13.69 ile 'düşük riskli' 6 il arasına girdi.

TÜRKİYE genelinde aylarca, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne, son açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık risk haritasında yüzde 13.69 ile 'düşük riskli' 6 il arasına girdi. Edirne Valiliği, vatandaşların cep telefonuna gönderdiği mesajda, "Komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz" uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık risk haritasında uzun süre 'çok yüksek riskli iller' arasında kırmızı renkli kategoride bulunan Edirne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı tabloda yüzde 13.69 ile Türkiye'de 'düşük riskli iller' arasındaki 6 ilden biri oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan tedbirlerle vaka sayılarının düştüğü Edirne'de, tedbirler sürüyor. Edirne Valiliği, vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, 'rehavete kapılmayı' uyarısında bulundu. Mesajda şu ifadelere ver verildi.

"İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi rakip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdikleriniz sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız."

'HER KES BİR BİRİNİ UYARDI'

Edirne'de vakaların düşmesinde en büyük etkenin vatandaşın duyarlı davranması olduğunu söyleyen Handan Kır, "Edirne halkı duyarlı davrandı, her kes bir birini uyardı. Maske mesafe uymayanlara da tepki verildi ve bu yüzden salgının etkisini kaybedip, vakaların düştüğünü düşünüyorum. Herkesi bu kurallara uymaya devam etmeye davet ediyorum.Böyle devam etmemiz gerekiyor, salgının artmasını engellemek için" dedi. Kentte esnaflık yapan Mustafa Sevem, yapılan uyarılara uyduklarını belirterek, "Edirne esnafı olarak çok sevinçliyiz. Salgınla mücadelede kurallara uyduk. Bize valilik, 'iş yerinizi kapatın' dedi, kapattık, 'açın' dedi açtık. Halk kurallara uydu. özelikle maske, mesafe ve hijyen kuralları da uymamız etken oldu" diye konuştu.

EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI
EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI
EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI
EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EDİRNE 'DÜŞÜK RİSKLİ İLLER' ARASINA GİREN EDİRNE'DE, 'KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMAYIN' UYARISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:08:26. #1.14#

title