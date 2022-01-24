Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek.
EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek.
Topluluktan yapılan açıklamaya göre, konser Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde 27 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek.
Konserde Yesari Asım Ersoy ve Münir Nurettin Selçuk gibi ünlü Türk bestekarlarının eserleri seslendirilecek.
Topluluğun Kaleiçi'ndeki binasında düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri