Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek - Haberler
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, konser Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde 27 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Konserde Yesari Asım Ersoy ve Münir Nurettin Selçuk gibi ünlü Türk bestekarlarının eserleri seslendirilecek.

Topluluğun Kaleiçi'ndeki binasında düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Turizm, Rumeli, Edirne, Türk, Güncel, Haber

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