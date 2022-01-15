Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi - Haberler
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nca konser verildi.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nca konser verildi.

Topluluğun, Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Beraber ve solo şarkıların seslendirildiği konserde yeni yıl da kutlandı.

Topluluğun müdürü Gökçe Bahar Bahçe, yeni yılın ilk konserini düzenlediklerini, yıl boyunca konserlerin devam edeceğini belirtti.

Bahçe, 27 Ocak'ta usta bestekarlar Yesari Asım Arsoy ve Münir Nurettin Selçuk'un eserlerinin seslendirileceği bir konser vereceklerini kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nca konser verildi.

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