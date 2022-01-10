Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Hoş geldin yeni yıl" adlı konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe yaptığı yazılı açıklamada topluluk üyelerince "Hoş geldin Yeni Yıl" konseri verileceğini belirtti.

Bahçe, konserin topluluğun binasında 13 Ocak Perşembe günü saat 20: 00'de sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde düzenleneceğini kaydetti.

Konser biletlerine "sanat cepte" uygulaması ile "biletinial.com" adresinden ulaşılabilecek.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet