Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de "Hoş geldin yeni yıl" adlı konser düzenlenecek.

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Hoş geldin yeni yıl" adlı konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe yaptığı yazılı açıklamada topluluk üyelerince "Hoş geldin Yeni Yıl" konseri verileceğini belirtti.

Bahçe, konserin topluluğun binasında 13 Ocak Perşembe günü saat 20: 00'de sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde düzenleneceğini kaydetti.

Konser biletlerine "sanat cepte" uygulaması ile "biletinial.com" adresinden ulaşılabilecek.

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title