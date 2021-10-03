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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Fırat'tan Meriç'e" Harput ve Rumeli türküleri konseri verecek.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Fırat'tan Meriç'e" Harput ve Rumeli türküleri konseri verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Kenan Çimtay'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek konser 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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