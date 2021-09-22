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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Bektaşi ezgileri" konseri verecek.

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Bektaşi ezgileri" konseri verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde Nazlı Öksüz'ün konuk sanatçı olacağı konser 30 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek konserin biletleri Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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