Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Yaz konserlerine" başlıyor
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Yaz konserlerine" başlıyor

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Yaz konserlerine' başlıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek.

Konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 4 Temmuz Pazar günü 20.30'da gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasının bahçesindeki konserde sanatçılar Balkan ezgilerinden örnekler seslendirecek.

Biletler biletinial.com ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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