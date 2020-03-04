04.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:34

Edirne'den Yunanistan'a göçmen akını devam ediyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Yunanistan tarafı sınırlarını göçmenlere kapatıp ülkesine geçen bazı göçmenleri 'uluslararası anlaşmaları' hiçe sayarak Türkiye tarafına itmesine rağmen dün geceden bu yana geçiş noktalarından birinde 5 binden fazla göçmenin karşı tarafa geçtiği öğrenildi.

Edirne'ye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden otobüs ve taksilerle gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için gelişleri devam ediyor. Yunanistan sınırında toplanan binlerce göçmen Yunanistan'ın kapılarını açıp kendilerinin geçişlerine izin vermelerini istiyor. Yunan tarafında yakalanan düzensiz göçmenlerin, 'uluslararası anlaşmalara' uymayarak Türkiye'ye gönderse de göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

DÜN GECE BİR NOKTADAN 5 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne'de Meriç Nehri kenarına akın eden düzensiz göçmenler bazı bölgelerden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Sınıra aileleriyle gelen göçmenler Meriç Nehri'ni botlarla geçiyor. Edirne'de son 5 gün içinde 130 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği açıklanırken dün gece sadece bir geçiş noktasından 5 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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