Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi.
07.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:50
Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA