Edirne'den Yemen'e 2 tır battaniye yardımı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'den Yemen'e 2 tır battaniye yardımı gönderildi

18.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:30
Edirne'den Yemen'e 2 tır battaniye yardımı gönderildi

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile AFAD iş birliğinde Yemen'e 2 tır battaniye gönderildi.

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile AFAD iş birliğinde Yemen'e 2 tır battaniye gönderildi.

Dernekten yapılan açıklamada, battaniyelerin Yemen'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, BM verilerine göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'inin yardım ve korunmaya ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Pervin Buldan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Cem Yılmaz Emina Jahovic
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den Yemen'e 2 tır battaniye yardımı gönderildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:31:29. #1.15#
title