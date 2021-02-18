Edirne'den Yemen'e 2 tır battaniye yardımı gönderildi

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile AFAD iş birliğinde Yemen'e 2 tır battaniye gönderildi.

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile AFAD iş birliğinde Yemen'e 2 tır battaniye gönderildi.

Dernekten yapılan açıklamada, battaniyelerin Yemen'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, BM verilerine göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'inin yardım ve korunmaya ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci