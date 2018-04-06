Edirne'den Mardin'e Doğalgaz Yaygınlaşıyor

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kırklareli, Edirne, Mardin, Sinop, Bitlis ve Muş'ta 6'sı ilçe ve 6'sı belde olmak üzere 12 yerleşim yeri daha doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alındı.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurumun doğalgaz dağıtım bölgesi genişletme uygulamaları geçen ay da hız kesmedi.

EPDK'nın kurul toplantılarında aldığı kararla, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesiyle, Üsküp, Alpullu, Büyükmandıra ve Kaynarca beldeleri, Mardin'in Midyat ve Yeşilli ilçeleri, Sinop'un Boyabat, Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Bulanık ilçeleri ile Edirne'nin Beyendik ve Esetçe beldeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına dahil edildi.

Bu kapsamda, Boyabat, Midyat ve Yeşilli'ye 2018'de, Ahlat ve Bulanık'a 2019'da, Üsküp, Alpullu, Büyükmandıra ve Kaynarca'ya 2020'de Beyendik, Esetçe ve Pehlivanköy'e ise 2021'de doğalgaz verilmesi planlanıyor.

Dağıtım kapsamındaki ilçe sayısı 534'e çıktı

Ocak ve şubat aylarında 7 ilçenin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmasıyla gazın ulaştığı ilçe sayısı 528 oldu. Geçen ay alınan kararla 6 ilçenin daha kapsama dahil edilmesiyle doğalgaz konforuna kavuşacak ilçe sayısı 534'e ulaşacak.

Türkiye'de şu anda 78 il ve 421 ilçede doğalgaz kullanılıyor. İhaleleri tamamlanan ve henüz doğalgaz arzı sağlanamayan, Hakkari, Şırnak ve Artvin'e ise en geç bu yıl içinde doğalgaz götürülmesi hedefleniyor. Böylece yıl sonu itibarıyla 81 ilin tamamına doğalgaz iletilmiş olacak.

Nüfusu 20 bini geçen ilçeler kapsama alınıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ilçelere doğalgaz götürülmesi planlaması kapsamında, 2019 sonuna kadar 550'nin üzerinde ilçenin doğalgaza kavuşması hedefleniyor.

Bu ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gereken yatırımlar BOTAŞ tarafından veya doğalgaz dağıtım şirketleriyle ortaklaşa yapılacak.

Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında EPDK tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler sonucunda 65 dağıtım bölgesi için lisans verildi. Kanun öncesi verilen 7 lisansla birlikte şu anda yürürlükte 72 doğalgaz dağıtım lisansı bulunuyor.