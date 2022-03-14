HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçedeki kadın üreticilere destek amacıyla yapılan üretim merkezi ve satış ofisini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği destekleri ve İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılan İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin tadilatı tamamlandı.

Valilik destekleriyle makine ve ekipmanları alınan merkezde incelemede bulunan Kaymakam Güngör, desteklerinden dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Güngör'e ziyaretinde kooperatif başkanı Şerife Özkaynak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de eşlik etti.

Profesyonel rehberlere eğitim verildi

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) yürüttüğü "Eco Strandzha" Projesi kapsamında profesyonel rehberlere yönelimi ekolojik eğitim verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı desteğiyle gerçekleşen proje kapsamında katılımcılar, Edirne'de 3 gün boyunca eğitim aldı.

Sınır ötesi işbirliği girişimleri ile sürdürülebilir turizm ağının arttırılması amaçlanan projeyle özellikle Istranca Dağları bölgesinde sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında profesyonel rehberler için ekolojik eğitim konusunda kapasite geliştirme etkinliği gerçekleştirildi.