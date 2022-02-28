HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP Edirne İl Başkanlığı tarafından Edirne'de "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları düzenlendi.

İl Başkanı Zakir Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Havsa, Meriç, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantılara İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ile MYK Üyeleri Nur Tuğba Aktay, Ahmet Savaş Çolak ve Murat Turna'nın katıldığını belirten Tercan, "Toplantılarımızın Edirne'ye Cumhur İttifakına, MHP ve Ülkücü camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Toplantıları organize eden ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Teşkilatımız var olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Süloğlu İlçe Başkanı Konak yeniden seçildi

Saadet Partisi Süloğlu İlçe Başkanlığına Nadir Konak yeniden seçildi.

Partinin 7. Olağan İlçe Kongresi Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezinde yapıldı.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Nadir Konak, parti teşkilatının Süloğlu'nda güçlü bir şekilde temsil edildiğini, partinin bayrağını daha yukarıya taşımak istediklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş'in de katıldığı kongrede Konak, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.