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Edirne'den kısa kısa

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçede 100 etkinlik düzenlenecek.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçede 100 etkinlik düzenlenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonunda "100. Yılında Keşan" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılının en iyi şekilde kutlanacağını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını 100 etkinlikle bir bütün olarak kutlayacaklarını dile getirdi.

Paşayiğit Mahallesi'ne mesire alanı kurulacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Mahallesi'ne mesire alanı kurulacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mesire alanının Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulacağını ve hibe malzemelerin ilçeye gelmeye başladığını belirtti.

Mesire alanı için çalışmalara kısa sürede başlanacağını aktaran Helvacıoğlu, "Belediyeler arası işbirlikleri ve desteklerle Keşan'ımızı geliştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizden ahşap çit, aydınlatma direği ve armatür, peyzaj gülü, çınar, ıhlamur, dışbudak ve akçaağaç gönderildi. Vatandaşlarımızın kendilerini özel ve değerli hissedecekleri aynı zamanda ailece huzur içerisinde vakit geçirecekleri bir alan oluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler, Bursa, Keşan, Güncel, Haberler

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