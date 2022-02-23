EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Osmanlı ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı, üniversitenin Balkanlar özelinde önemli çalışma ve projelere imza attığını belirterek, bu çalışmalar sonucunda artan uluslararası öğrenci sayılarının da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Tabakoğlu da üniversitenin Balkanlar vizyon ve misyonunu anlatan bir sunum gerçekleştirerek bölgeye yönelik hayata geçirilecek tüm projelere katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor

Keşan Belediyesi'nce başlatılan "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İrem ve Orçun Dalkılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

Defne bebeğe hediye veren Helvacıoğlu, proje kapsamında ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

Helvacıoğlu'na ziyaret

Edirne Hayvancılık ve Arıcılık Platform Federasyonu temsilcileri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarete Korudağ balının coğrafi işareti alabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ziyarette federasyon temsilcileriyle bölgedeki arıcılık faaliyetleri, bal üretimi ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.