KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 100. Yılında Keşan Sempozyumu düzenleneceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle bir çok dalda bilim insanlarının sunum yapacağını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya ve Keşan'ımız özelinde bilimsel farkındalık yaratacağız. Üniversitemizin şehrimizde hali hazırda açık olan bölümlerin sorun ve istekleriyle ilgili ve yeni açılacak olan bölümlerle ilgili Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile istişarelerde bulunduk. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemize okumaya gelen her gencimizin bizde yeri ayrı, rahat etmeleri ve keyifli öğrencilik geçirmeleri için eğitim belediyeciliği anlayışımızı ön plana çıkarıyoruz."

Keşan'a spor yatırımları devam ediyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye spor alanında yapılan yatırımların sürdüğünü belirtti.

Helvacıoğlu, İl Gençlik Spor Müdürümüz Selim Ak'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçeye yeni projeler kazandıracaklarını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımızı spor şehrine çeviren sporu sevdiren belediyecilik anlayışımız ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sağlıklı spor yapabilmeleri için projeler üretiyor, ilçemize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.