EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) personeline iletişim ve ikna teknikleri eğitimi verildi.

Oda personelinin, üyelere daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen "İletişim ve İkna Teknikleri" konulu eğitim tamamladı.

6 gün ve 42 saat süren eğitimi tamamlayan personele sertifikaları Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Emre Alp ve uzman eğitimci Muradiye Akcan tarafından verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, mevcut hizmet kalitesini daha iyiye taşımak ve üye memnuniyetini üst seviyede tutmak için bu eğitimleri düzenlediklerini ifade etti.

Saadet Partisi'nin mahallesi ziyaretleri sürüyor

Saadet Partisi'nin Edirne'deki mahalle ziyaretleri sürüyor.

Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat olarak ziyaret ettikleri mahallelerde, esnafı ve vatandaşları dinlediklerini belirtti.

Halkın içine girerek dertlerini dinlemenin önemli olduğunu dile getiren Kaya, "Yaptığımız ziyaretlerde olumlu tepkiler alıyoruz. Her gittiğimiz mahallede Saadet Partisi'ne üye olmak isteyenler oluyor. Akıllarda kalan sorular oluyor, bizler de açık yüreklilikle soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz, merkezdeki tüm mahallelere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.