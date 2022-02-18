EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Avrupa Birliği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Enez Kaymakamlığı ve Edirne Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortak olduğu BioLearn Projesi ve ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, Yapça'ya çalışmalarında başarı diledi.

Yapça da Göktaş'a teşekkür etti.

Müftü Bozkurt'tan Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi'ye ziyaret

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Müftü Bozkurt'a teşekkür etti.

Bozkurt da Çiftçi'ye çalışmalarında başarı diledi.

Bozkurt'a ziyaretinde Lalapaşa Müftüsü Faruk Koçak da eşlik etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Öztürk'e ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ali Öztürk'ü ziyaret etti.

Arpacı, yeni görevinde Öztürk'e başarı diledi.

Öztürk ise Arpacı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Arpacı'ya ziyaretinde müdür yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz da eşlik etti.

AA - Güncel