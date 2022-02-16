EDİRNE (AA) - Edirne'de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından, İskenderköy'de düzenlenen programda, "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı.

Veliler, eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'den zam eleştirisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Türkiye'deki sistem ve zihniyetin değişmesi gerektiğini savundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını, krizin acısını da vatandaşların her geçen gün hissettiğini ileri sürdü.

İktidarın gerekli tedbirleri alarak yapılan zamları geri çekmesi gerektiğini belirten Tekin, Saadet Partisi olarak, yoksunluk ve yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceklerini kaydetti.