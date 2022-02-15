EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Halk Eğitimi Merkezi kurslarını ziyaret etti.

Aksal, Fevzipaşa İlkokulu ek binada yer alan kurs merkezine gelerek usta öğreticiler ve kursiyerler ile sohbet etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksal, mis sabun atölyesinde kursiyerlerin meyve sabunu yapımına da eşlik etti.

Ziyarete Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de yer aldı.

TÜ Öğretim Görevlisi Nur, kitaplarını Rektör Tabakoğlu'na hediye etti

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Öğretim Görevlisi Dr. Cüneyt Nur, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek kitaplarını sundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nur, "Tezkirelere Göre Makedonya'da Yetişen Osmanlı Divan Şairleri" ile "Divan-ı Hikmet (Türkçe-Makedonca) ve Mesnevi'den Seçmeler (Türkçe-Makedonca) eserlerini Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Rektör Tabakoğlu, vizyon ve misyonu Balkanlar olan Trakya Üniversitesi'nin akademisyenlerinin çalışmaları ile gurur duyduklarını belirterek Nur'u tebrik etti.