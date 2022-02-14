EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Haberleşme üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Sannav, ATAM'ın bilim, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki çalışmaları ve hizmetleriyle temayüz etmiş kişilere verilen yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine yardımcı olacak.

Sannav, bu görevi 5 yıl yürütecek.

Dr. Öğretim Üyesi Karaca, kitaplarını Rektör Tabakoğlu'na sundu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ergün Karaca, "Tarih Öncesinden Cumhuriyete Edirne Üzerine Araştırmalar" ve "Milattan Önce Birinci Binde Doğu Trakya" kitaplarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na sundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Ergün Karaca, editörlüğünü üstlendiği ve Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin editör yardımcısı ve bölüm yazarı olduğu "Tarih Öncesinden Cumhuriyete Edirne Üzerine Araştırmalar" ile kaleme aldığı "Milattan Önce Birinci Binde Doğu Trakya" adlı eserleri ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye etti.

Tabakoğlu, kendisine takdim edilen kitapları oldukça değerli bulduğunu belirterek Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin başarılı çalışmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milli Gazete 50'nci Yıl Programı düzenlendi

Edirne'de Milli Gazete'nin 50'nci yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan gazetenin imtiyaz sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Milli Gazete ailesi olarak tüm güçleriyle hakkın hakim olması için çalıştıklarını belirtti.

Programda Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Milli Gazete Edirne Temsilcisi Şükrü Tuncer ve Recep Çınar, Şaban Kaya, Kadir İriş, Mustafa Tekin, Recep Ali Aksu, Zeynel Değirmendereli, Şaban Topçu ve Ali Demirkıran'a plaket takdim edildi.

Adalet-Sen Trakya Şubesi'nin 1. Olağan Kongresi yapıldı

Adalet-Sen Trakya Şubesi'nin 1. Olağan Kongresi Edirne'de yapıldı.

Edirne Barosunda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Trakya Şube Başkanı Rahşan Ateş, hedeflerinin Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alarak hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek olduğunu belirtti.

Kısa zamanda şube yeter sayısına ulaştıklarını dile getiren Ateş, üyelerinin yüzde kırkının kadın olduğunu, onların aktif rol üstlenmeleri halinde çok daha ileriye gideceklerine dair inancının tam olduğunu ifade etti.

Genel Başkanlığa Ateş'in seçildiği genel kurul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale Adliyesi çalışanları olan Mehmet Emin Tunç, Özgül Mutlu, Engin Irmak, Mehmet Konmaz, Hüseyin Şen ve Mustafa Tolga Bilgin'den oluştu.