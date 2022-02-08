Enez Kaymakamlığı, MHP Enez İlçe Başkanı Sedat Akgül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kaymakamlığın taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"MHP Enez İlçe Başkanı Sedat Akgül, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Merhum Sedat Akgül'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cemile Ölçüm'e baston hediye etti.

İlçe sakinlerinden Ölçüm'ü makamında ağırlayan Helvacıoğlu, keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ölçüm'ün eskiyen ve kullanımı sıkıntı yaratan emektar bastonunu yenilediklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Cemile teyzemizden hayata dair tecrübelerini dinledik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hemşehrilerimizin her anlamda hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Büyüklerimiz her zaman başımızın tacı." diye konuştu.