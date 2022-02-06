HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme sağlayacak kanun teklifinin biran önce çıkarılması gerektiğini belirtti.

Altun, odada düzenlediği basın toplantısında, tüm hekimlerin bazı sorunlar yaşadığını bunu da zaman zaman dile getirdiklerini belirtti.

Hekimlerin büyük çoğunluğunun maaşlarının yoksulluk sınırı altında kaldığını savunan Altun, "Çok ciddi geçim kaygısı çekiyorlar. Çok riskli görevler yapan ve beraberinde uzun süreli görev yapan hekimlerin bir an evvel bu özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin mutlaka yapılması gerekir." dedi.

Türkiye'de sağlık çalışanları veya hekimlere yönelik şiddetin devam ettiğini vurgulayan Altun, sağlıkta şiddeti önleyecek tarzdaki bir yasal düzenlemenin en kısa sürede çıkarılması gerektiğini söyledi.

Altun, çalışma koşullarına ilişkin düzenleme yapılmaması, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmaması ve özlük haklarında iyileştirmeye gidilmemesi nedeniyle Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından 8 Şubat 2022 Salı günü iş bırakma yapılacaklarını belirterek vatandaşlardan da bu konuda kendilerine destek vermesini istedi.

8 Şubat Salı günü ülke genelinde aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde rutin poliklinik işlemlerinin yapılmayacağını aktaran Altın, o gün sadece acil sağlık sorunu olan insanlara acil servislerde hizmet verileceğini sözlerine ekledi.

Enez Kaymakamı Göktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Enez Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanan Üsteğmen Osman Karalay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Göktaş daha sonra burada ilçe asayiş ve güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Akar, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Ülger, Sahil Güvenlik Bot İkinci Komutanı Teğmen Doğan Yeşiller katıldı.