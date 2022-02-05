EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, iktidara gelmeleri durumunda kaynakları üretime ve istihdama tahsis edeceklerini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, müreffeh bir Türkiye hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Milletin gerçek gündemine odaklanacaklarını aktaran Tekin, "Bütün kaynaklarımızı üretime ve istihdama tahsis edeceğiz. Böylece bir taraftan milli geliri artıracak, öbür taraftan milli gelirin adil paylaşımını sağlayacağız. Halkın kazancını halk için, halkın çıkarı için kullanacağız. Yoksulluk ve yoksunluk düzenini ortadan kaldıracağız. Ne ezenin ne de ezilenin olduğu hakça, adil bir düzen inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Satrançta Türkiye 6.'sı olan Serra Çıtak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çıtak, Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye 6.'sı olarak milli takıma yükseldi.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Çıtak'ın başarılarıyla tüm Keşan'ın gurur duyduğunu belirtti.

Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini aktaran Helvacıoğlu, "7 yaşındaki kızımız çok önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye 6.'sı oldu ve bu başarısıyla milli takıma yükseldi. Serra'nın başarısıyla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını dilerim." dedi.

Çıtak'a başarılarından dolayı hediye takdim edildi.